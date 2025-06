Investimenti, Gota: in Ue 10 mila mld fermi su conti correnti

Roma, 9 giu. (askanews) – “Ci sono 10.000 miliardi fermi sui conti correnti soggetti all’erosione dell’inflazione. Una grande sfida delle istituzioni e anche dell’industria del wealth management – asset manager ma anche reti distributive e reti di consulenza – è come convincere i cittadini europei a convogliare questi risparmi in investimenti produttivi per l’economia e per loro stessi”.Lo ha detto Maria Luisa Gota, Gruppo Intesa Sanpaolo, AD e Direttrice generale di Eurizon Capital SGR, intervenuta oggi all’incontro Connact Finance & Insurance dal titolo “Il piano UE per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee”. L’evento è in collaborazione con l’Ufficio Italia del Parlamento europeo, con il patrocinio di Commissione europea, ENEA, European Commitee of the Regions, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Regione Calabria, Regione Lazio e Regione Molise. Connact è promosso anche da Assonime, Federcasse – BCC Credito Cooperativo, Generali e Intesa San Paolo.