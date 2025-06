Iran, Meloni: non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra militari

Roma, 24 giu. (askanews) – “Non risultano italiani coinvolti né tra civili né tra i militari” dopo la risposta iraniana ai bombardamenti Usa: “le ambasciate sono in costante contatto con i connazionali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni replicando in aula al Senato alla discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles.

Meloni ha ringraziato “Tajani per queste giornate particolarmente complesse”. Dopo l’attacco di ieri dell’Ira alle basi Usa in Qatar “ha convocato l’unità di crisi con gli ambasciatori dell’area. Da oggi le ambasciate avranno incontri mirati con gli italiani residenti nel Golfo”.