Israele e Hamas siglano accordo, l’annuncio di Trump via social

Roma, 9 ott. (askanews) – Hamas e Israele hanno firmato la “prima fase” del piano di pace, che sarà ufficialmente siglata domani mattina in Egitto. A dare l’annuncio è stato sul social Truth il presidente Usa Donald Trump, anche se ormai da qualche ora la firma era data per imminente. Da quando, nella mattinata americana, nel corso di un evento alla Casa Bianca, il tycoon aveva ricevuto un biglietto da parte del segretario di Stato Marco Rubio, che gli annunciava l’accordo “molto vicino” e gli chiedeva il via libera al testo del post da pubblicare sul social Truth.

Nel messaggio social, arrivato poco prima dell’una di notte in Italia, Trump si dice “molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace”. Ciò significa, precisa, “che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto” e “Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne”.

“Tutte le parti – assicura – saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti i costruttori di pace!”

“I mediatori – ha confermato su X il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari – annunciano che stasera è stato raggiunto un accordo su tutte le disposizioni e i meccanismi di attuazione della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco di Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all’invio di aiuti. I dettagli saranno annunciati in seguito”.

L’intesa, secondo i media locali, dovrebbe essere firmata ufficialmente domani alle 12 (le 11 in Italia).

Gli ostaggi, secondo alcune fonti citate da media israeliani, dovrebbero essere rilasciati sabato. “Con l’aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa”, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che domani convocherà il governo “per approvare l’accordo e riportare a casa tutti i nostri cari ostaggi”.

“Annunciamo che è stato raggiunto un accordo che prevede la fine della guerra a Gaza, il ritiro dell’occupazione, l’invio di aiuti e uno scambio di prigionieri”, ha affermato Hamas ringraziando i mediatori e Trump.