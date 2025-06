Israele-Iran Schlein: Meloni non schiacci l?Italia su umori alterni Trump

Roma, 14 giu. (askanews) – “Io chiedo a lei, e per il suo tramite anche alla presidente Meloni, di non schiacciare il Paese sugli umori alterni di Trump e di riportarli invece fortemente sui binari della nostra tradizione diplomatica e politica per svolgere un ruolo che sventi questa escalation”, quindi “che l’Italia sia all’altezza del ruolo che la sua vocazione e la sua geografia le hanno consegnato anche e soprattutto nello scenario mediorientale”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante il dibattito seguito all’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato.