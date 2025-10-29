Istat, Conte: continua crollo salari ma Meloni dice no a proposte

Milano, 29 ott. (askanews) – “Bisogna intervenire subito. La Presidente Meloni non può continuare a dirci che ‘i numeri sul lavoro parlano chiaro’, che sul lavoro va tutto bene e che gli stipendi aumentano, perché poi c’è la realtà: oggi Istat evidenzia che i salari reali degli italiani crollano di quasi il 9% rispetto a gennaio 2021”. Lo dichiara il presidente del M5s Giuseppe Conte. “Mentre la Germania ufficializza l’aumento del salario minimo, che salirà a 13,90 euro l’ora nel 2026 e a 14,60 euro l’ora nel 2027, in Italia aumentano solo rimborsi per Ministri e Sottosegretari”.

Siamo ancora in attesa che Meloni faccia qualcosa rispetto alle proposte che le abbiamo portato ad agosto 2023 per aumentare gli stipendi di milioni di lavoratrici e lavoratori. Ci ha detto no al salario minimo, alle misure per far aumentare il potere d’acquisto di 6 milioni di persone che guadagnano meno di 1.000 euro al mese e dei cassintegrati che vedono esplodere le ore di Cig autorizzate. Aspettiamo che risponda alla proposta di allargare la no-tax area e rafforzare in maniera importante l’assegno unico sui figli introdotto dal mio Governo. Finora chi prometteva soldi ‘con un click’ – ha concluso Conte – ha solo messo una montagna di miliardi sulle armi con una firma”.