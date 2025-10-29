Istat, Schlein: Meloni nega realtà, i dati raccontano un’altra storia

Roma, 29 ott. (askanews) – “Giorgia Meloni continua a negare il crollo degli stipendi, ma i dati Istat raccontano un’altra storia: dal 2021 i salari reali degli italiani sono calati del 9%”. lo dice la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

“Questo – aggiunge – significa che, in media, chi lavora perde uno stipendio all’anno. L’inerzia del governo Meloni sta portando sempre più famiglie in difficoltà: stipendi bassi e prezzi in crescita rappresentano la vera emergenza del Paese. Sempre Istat oggi dice che 5,6 milioni di lavoratori ancora attendono i rinnovi contrattuali. Adesso servono politiche serie, non propaganda”.

Conclude la Schlein: “Con i nostri emendamenti alla legge di Bilancio chiediamo misure concrete per restituire potere d’acquisto alle famiglie e dignità al lavoro. E continuiamo a chiedere una cosa semplice e a costo zero con le altre opposizioni: un salario minimo”.