Istruzione, Valditara: risultati test Pisa mostrano divario Nord-Sud

Roma, 7 set. (askanews) – L’esito del test Pisa sulla matematica “è abbastanza sconvolgente se lo compariamo con quello che noi siamo abituati a sentire della scuola italiana nel suo complesso: vi leggo i risultati, Nord ovest Italia 500 punti, Italia Nordest 496 punti, Paesi Bassi 493 punti, Finlandia 484 punti, Germania 475 punti e poi Francia, Spagna e via seguire Italia 471 punti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, parlando a Cernobbio al Forum Ambrosetti.

“Che cosa significa questo? Significa – ha affermato – che non è il sistema scolastico italiano che è carente, perché altrimenti dovremmo avere l’Italia settentrionale che ha un punteggio in matematica ampiamente inferiore a Finlandia Paesi Bassi, Germania, eccetera, eccetera, mentre invece, come avete visto, siamo al top in Europa. Evidentemente c’è un problema storico molto di lunga durata se il Nord si distacca dal Sud del paese. Ed è innanzitutto su questo che noi dobbiamo lavorare, quindi è un problema che in parte è anche un grande problema sociale”, ha aggiunto Valditara.