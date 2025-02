Ita: con Lufthansa si apre nuova fase con l’obiettivo di crescita

Roma, 3 feb. (askanews) – Per Ita Airways si apre una nuova fase con l’obiettivo della crescita. I nuovi vertici della compagnia, nominati dopo l’ingresso di Lufthansa nel capitale, si presentano alla stampa parlando di momento storico.

“E’ un momento molto importante per la compagnia, entrare in Lufthansa apre nuovi scenari. La compagnia gode di ottima salute – ha detto il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, aprendo la conferenza stampa, alla quale era presente anche il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr a sottolienare l’importanza dell’operazione anche per il vettore tedesco -. E’ una Giornata storica per la compagnia e per l’aviazione civile. Non perderemo la nostra indentità”.

“Abbiamo un unico mandato – ha aggiunto Pappalardo -: far crescere questa compagnia e far bene in questa compagnia. In 15 giorni è nata una sinergia che non era scontata, un rapporto franco. Stiamo lavorando insieme su tutto. Credo che questo è quello che serviva alla nostra compagnia. Sinergia di intenti per unico obiettivo: fare il bene per questa compagnia”.

Intanto per la compagnia italiana il 2024 si è concluso sotto i migliori auspici, con il fatturato in crescita del 26% a 2,7 miliardi di euro e 18 milioni di passeggeri che registrano un aumento del 20% rispetto al 2023. Bene anche il load factor (il coefficiente di riempimento degli arrei), salito all’81%, 2,7 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente.

I vertici sono già al lavoro sul nuovo Piano industriale, ha poi detto l’amministratore delegato Jeorg Eberhart, specificando che le attese sono di una “crescita nel 2026 e 2027, soprattuto nel lungo raggio, mentre quest’anno sarà di consolidamento”. Tutto ciò, ha aggiunto il manager scelto da Lufthansa, permetterà di aumentare l’occupazione all’interno della compagnia.

Più ottimista si è rivelato il ceo di Lufthansa. “Siamo anche fiduciosi – ha detto Spohr – che Ita Airways realizzerà un utile già quest’anno. In generale, siamo convinti che oggi, con l’inizio dell’integrazione di Ita Airways nel Gruppo Lufthansa, inizia una storia di successo congiunto per i clienti, i dipendenti e gli azionisti di Ita Airways e del Gruppo Lufthansa”.

“Ora che ITta Airways è diventata membro della nostra famiglia aerea pochi giorni fa, vogliamo portare avanti rapidamente la fusione, affinché ITA e i suoi passeggeri, così come gli ospiti delle nostre altre compagnie aeree passeggeri, possano beneficiare velocemente dei vantaggi di un Gruppo Lufthansa ampliato”, ha poi aggiunto anche se, rispondendo a una domanda sull’acquisto del controllo del vettore italiano, Spohr ha spcificato che, benché ciò sia possibile già da quest’anno, “al momento non è in piano di acquisire tutto nel 2025”.

“Non vediamo l’ora – ha concluso il ceo di Lufthansa parlando in italiano con un accenno ai colori della livrea di Ita Airways – di avere un cielo ancora più azzurro e di raggiungere il successo”.

Intanto sul fronte delle alleanze commerciali, Ita Airways esce da oggi da SkyTeam, avviando le procedure per entrare in Star Alliance che si completeranno entro il 2026.

Da oggi inoltre prende il via la partenership tra i programmi fedeltà delle due compagnie. Con effetto immediato, i 36 milioni di membri di Miles & More potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di membri del programma frequent flyer di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.