Italia-Algeria, Mattarella a Tebboune: grande amicizia, sviluppare collaborazione

Roma, 23 lug. (askanews) – “Rivolgo a lei e alla delegazione che l’accompagna il benvenuto più cordiale. Per la nostra Repubblica è un onore averla qui a Roma ed è per me un personale piacere poter dialogare con lei come abbiamo fatto poc’anzi anche in considerazione dell’altissima stima che ho nei suoi confronti e del ruolo che l’Algeria esercita”. Questo incontro sottolinea “la nostra grande amicizia e la volontà di sviluppare sempre di più la collaborazione fra Algeria e Italia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il

il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.