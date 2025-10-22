X
Italia-Belgio, conclusa la visita di Stato di Mattarella

22 Ottobre 2025

Askanews
Bruges, 22 ott. (askanews) – Si conclude la Visita di Stato nel Regno del Belgio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo gli impegni a Bruxelles e a Marcinelle dei giorni scorsi, il Capo dello Stato oggi ha visitato Bruges, tappa finale del suo viaggio.

Nella città fiamminga, Mattarella ha raggiunto la Residenza del Governatore delle Fiandre Occidentali, dove è stato accolto dal Governatore, Carl Decaluwé, che gli ha rivolto un discorso di benvenuto, e dal Sindaco di Bruges, Dirk De Fauw.

Al termine dell’incontro, il Presidente ha fatto visita al Municipio, per poi raggiungere l’aeroporto di Ostenda-Bruges per far rientro a Roma nel primo pomeriggio.

