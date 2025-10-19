Italia da sogno alle World Triathlon Championship Finals: Seregni argento e Crociani bronzo

WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Impresa per l’Italia alle World Triathlon Championship Finals 2025 in scena a Wollongong. Bianca Seregni, portacolori delle Fiamme Oro, ha conquistato l’argento confermandosi così ai vertici mondiali dopo la medaglia dello stesso metallo ottenuto solo pochi mesi fa nella tappa di WTCS ad Alghero. La vittoria è andata alla tedesca Lisa Tertsch mentre Il bronzo al collo della francese Emma Lombardi. Poche ore dopo, Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) replica il risultato eccezionale della WTCS Amburgo 2025 e vince un’altra medaglia di bronzo regalando un risultato che scrive una pagina di storia del triathlon italiano. Sul podio anche l’australiano Matthew Hauser (oro) e lo spagnolo David Cantero Del Campo (argento).

“Torniamo dall’Australia con tante medaglie, Para, Elite, Under 23 e soprattutto consapevoli che il lavoro di questi anni, un serio lavoro di squadra, ha portato all’Italia il posto he merita nel panorama sportivo internazionale”, ha commentato da Wollongong il Presidente della Federazione Italiana Triathon Riccardo Giubilei. “Voglio ringraziare in questo giorno storico quanti ci hanno accompagnato dal primo passo e continuano a farlo con passione, professionalità, umiltà e visione. A tutta la nostra splendida Comunità del triathlon che ha urlato con tutto il fiato possibile per sospingere Bianca e Alessio sul traguardo più importante dell’anno voglio dire che continueremo a lavorare alacremente per vedere sempre di più quel body azzurro davanti”, ha aggiunto.

La gara maschile Elite ha chiuso questa rassegna mondiale che ha portato cinque medaglie storiche: l’argento di Angelica Prestia e il bronzo di Euan De Nigro (tra gli Under 23), l’argento di Francesca Tarantello insieme alla sua guida Silvia Visaggi nel Paratriathlon e oggi l’argento di Seregni e il bronzo di Crociani.

– Foto ufficio stampa Federazione Italiana Triathlon –

(ITALPRESS).