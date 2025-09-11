X
Italia-Slovenia, Mattarella a Capodistria per inaugurare collegio dei nobili

11 Settembre 2025

Capodistria, 11 set. (askanews) – La seconda tappa della visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Slovenia si svolge a Capodistria per l’inaugurazione del restaurato Collegio dei Nobili insieme alla presidente slovena Nataa Pirc Musar. In mattinata il capo dello Stato ha incontrato il personale dell’ambasciata d’Italia a Lubiana e altri rappresentanti delle Istituzioni italiane e della collettivita’ italiana a Lubiana. A loro ha ribadito il valore della presenza italiana in Slovenia per rafforzare i legami tra i due paesi.

