Italia-Tunisia, Meloni: impegno per realizzazione elettrodotto Elmed

Roma, 31 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, hanno discusso della cooperazione nel settore dell’energia, “condividendo come Italia e Tunisia siano snodi strategici per mettere in comunicazione il potenziale di produzione energetica dell’Africa e la domanda crescente dell’Europa”.

“In questo quadro – rende noto Palazzo Chigi – la presidente Meloni ha riaffermato l’impegno italiano nella realizzazione dell’elettrodotto ELMED, infrastruttura strategica per Italia e Tunisia e il continente europeo. Un progetto che vede anche l’impegno del settore privato italiano per la produzione di energie rinnovabili in Tunisia.