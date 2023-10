Iveco Bus presenta le ultime innovazioni al Busworld di Bruxelles

TORINO (ITALPRESS) – Iveco è protagonista a Busworld Europe 2023, la più importante fiera europea per il settore del trasporto collettivo di persone, che si svolge a Bruxelles dal 7 al 12 ottobre. Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici del Gruppo, presenta le sue ultime innovazioni nella mobilità a zero emissioni, insieme a FPT Industrial, il marchio specializzato nelle propulsioni. Espone la sua ampia offerta di veicoli totalmente elettrici, una gamma completa per la mobilità elettrica in grado di soddisfare le esigenze di ogni missione, dagli autobus urbani e interurbani (E-Way, Streetway Elec e Crossway Le Elec) ai minibus (eDaily). Questa gamma senza emissioni di carbonio verrà ampliata dal nuovo autobus urbano E-Way H2 alimentato a idrogeno, dotato di un sistema di celle a combustibile di Htwo, il marchio per l’idrogeno basato su sistemi di celle a combustibile di Hyundai Motor Group. L’autobus E-WAY H2 fa la sua anteprima mondiale a Busworld.

Questa gamma completa per l’elettromobilità si unisce a una nuova offerta innovativa: IVECO Bus Energy Mobility Solutions. Si tratta di un ecosistema integrato, con il portafoglio completo di prodotti e servizi del marchio, che supporterà i clienti nel loro percorso di transizione energetica, offrendo tutto il necessario per progettare e gestire una flotta elettrica: dagli autobus elettrici configurati su misura al dimensionamento delle batterie, dai caricabatterie all’infrastruttura.

Tutti i veicoli esposti sono dotati dei nuovi Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida, che li rendono già conformi al Regolamento Europeo sulla Sicurezza che entrerà in vigore a luglio 2024. Inoltre, i mezzi sfoggiano uno stile e un logo inediti, un’evoluzione che rappresenta al meglio la capacità di rinnovamento e innovazione del marchio. La E-Bench, una struttura per test e validazione inaugurata il mese scorso nel centro R&D di Vènissieux (Francia), è la prova ulteriore dell’accelerazione di Iveco Bus verso soluzioni innovative per l’elettromobilità, affiancato a Busworld da FPT Industrial, il marchio di Iveco Group dedicato alla progettazione, produzione e vendita di sistemi di propulsione a basso impatto ambientale, che presenta le sue soluzioni per la mobilità del futuro, con un focus particolare sul segmento ePowertrain.

Tra le principali innovazioni esposte, il nuovo pacco batterie ad alta tensione per minibus, che non necessita di manutenzione ed è progettato per oltre 2.500 cicli di ricarica, e l’eBM5, il primo sistema di gestione delle batterie interamente sviluppato da FPT Industrial, che utilizza algoritmi avanzati per migliorare la sicurezza, la precisione e le prestazioni del pacco batteria.

“Busworld è una grande opportunità per dimostrare chiaramente la nostra ambizione di guidare il trasporto a zero emissioni, ambizione che basiamo su fatti concreti. La linea completa di soluzioni sostenibili offerte da IVECO BUS e FPT Industrial stanno rivoluzionando la mobilità delle persone e sono integrate con servizi innovativi per rendere l’esperienza del cliente migliore che mai” ha commentato Gerrit Marx, CEO di Iveco Group.

foto: ufficio stampa Iveco Group

(ITALPRESS).