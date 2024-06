Iveco e cinese Foton valutano collaborazione su furgoni elettrici

Milano, 4 giu. (askanews) – Iveco, il marchio di Iveco Group dedicato ai veicoli commerciali e Foton, controllata dal gruppo cinese Baic e leader nella produzione di veicoli commerciali in Cina, hanno firmato un Memorandum d’Intesa per esplorare una collaborazione nei veicoli elettrici e dei componenti, e opportunità di business comuni, per l’Europa e il Sud America.

Foton che grazie all’accordo punta a svilupparsi all’estero, produce sistemi di propulsione elettrici, ibridi e a celle a combustibile a idrogeno. La partnership ha l’obiettivo di ampliare la gamma di veicoli commerciali leggeri con categoria di peso totale a terra (Ptt) inferiore alle 3,5 tonnellate dell’iconico Daily.

Con Foton, Iveco Group esaminerà l’opzione di utilizzare i canali di vendita Iveco per la commercializzazione in Europa e Sud America di un veicolo furgonato elettrico nella categoria più leggera fino a 3,5 tonnellate. La vendita del veicolo avrà un impatto positivo sulle catene di distribuzione regionali e locali in Europa e Sud America, oltre a supportare la crescita della rete di vendita e manutenzione Iveco.

All’inizio di quest’anno, Iveco Group ha anche siglato un accordo con Hyundai Motor Company per la fornitura di un veicolo cabinato elettrico con PTT tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate, che sarà venduto e assistito in Europa da Iveco. Le collaborazioni di Iveco Group con Foton e Hyundai mirano a creare una gamma completa di offerta di veicoli commerciali elettrici con peso inferiore a quello dell’iconico Daily.

Il Memorandum d’Intesa tra Iveco Group e Foton apre anche la possibilità di esplorare future sinergie, inclusa la possibile localizzazione di attività in Europa e Sud America, che verrà valutata in una fase successiva. Saranno inoltre discusse opportunità di fornitura, anche tramite FPT Industrial, il marchio di motori industriali di Iveco Group.