Iveco, fonti Governo: garanzie tutela occupazione e filiera

Roma, 30 lug. (askanews) – “Il Governo sostiene investimenti esteri di qualità e seguirà da vicino l’evoluzione dell’operazione” Iveco-Tata “per garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e della filiera produttiva. L’Esecutivo resta disponibile a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per favorire un risultato utile alla nostra Nazione. In ogni caso, il Governo vigilerà per la tutela di ogni asset strategico ai sensi della disciplina vigente”. E’ quanto fanno sapere fonti di governo.

“È stata annunciata oggi – proseguono le fonti – un’importante operazione industriale che apre nuove prospettive di crescita per il Gruppo Iveco, storica realtà italiana, e per i suoi lavoratori, attirando l’interesse di Tata Motors, grande gruppo multinazionale indiano. Il progetto di fusione rappresenta un riconoscimento del valore delle tecnologie italiane. L’India è un partner strategico con cui l’Italia ha recentemente firmato un piano congiunto per rafforzare la cooperazione economica e industriale. Questo accordo è tra i primi risultati concreti di quel percorso condiviso”.