Jannone (Intelligence Inside): necessario supportare le aziende

Roma, 1 feb. – Angelo Jannone è un ex colonnello dei Carabinieri, noto per le sue indagini al fianco del giudice Giovanni Falcone. A soli 27 anni, dopo la compagnia Roma Eur, alla fine degli anni ’80, fu destinato al comando della Compagnia di Corleone, dove diede l’avvio alle indagini che avrebbero poi portato alla cattura del boss Totò Riina, scoprendo i conti correnti utilizzati dal boss, con l’impiego delle prime tecnologie di ascolto remoto per monitorare parenti e fiancheggiatori del “capo dei capi”.Successivamente, a Catania, fu coinvolto in una violenta sparatoria con un gruppo di fuoco del clan mafioso Cappello-Pillera. In Calabria firmò l’informativa “Galassia” sui legami tra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta, portando alla sbarra 187 boss e gregari.Nel suo ultimo incarico al ROS Centrale, operò sotto copertura tra narcos e camorristi, contribuendo al sequestro di 280 kg di cocaina.