Jasmine Paolini vola in semifinale al Wta 500 di Ningbo

La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan e a caccia del pass per le Wta Finals di Riad, ha sconfitto, in rimonta, nei quarti di finale, l’elvetica Belinda Bencic, 14 del ranking internazionale e sesta forza del tabellone. L’azzurra ha perso la prima frazione per 7-5. Poi si è imposta negli altri due set con lo score di 7-5 6-3. Per la svizzera problemi alla coscia destra nel corso del terzo parziale. In semifinale Paolini, sempre più vicina a ottenere il pass per le Finals sfiderà la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina. In caso di ko ai quarti di quest’ultima l’azzurra sarebbe matematicamente ammessa al “Master” di Riad.

“E’ stata una delle partite più dure che abbia mai giocato. Lei è una giocatrice straordinaria e forse oggi meritava di vincere. Sono contenta di esser riuscita a restare in partita e a combattere ogni punto, dopo un brutto avvio. Ho cambiato qualche cosa ed è andata bene. Mi sono sentita sempre meglio, via via, nel corso del match”, così a caldo.

COBOLLI KO AD ALMATY

Flavio Cobolli è uscito di scena ai quarti di finale dell’”Almaty Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 1.055.255 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Kazakistan. Il 23enne romano d’adozione, 22 del mondo e terzo favorito del seeding, si è arreso di fronte all’australiano James Duckworth, 138 del mondo, passato attraverso le qualificazioni, col punteggio di 6-3 6-2. Nel corso del match Cobolli ha accusato problemi alla parte bassa della schiena e ha chiesto l’intervento del fisioterapista dell’Atp.

Nel pomeriggio in campo Lorenzo Musetti a Bruxelles e Lorenzo Sonego a Stoccolma, sempre nei quarti di finale dei rispettivi tornei indoor sul cemento.

