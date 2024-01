Jeep Wrangler Rubicon miglior SUV per fuoristrada secondo “What Car?”

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Wrangler Rubicon ha trionfato nella categoria Best Family SUV for off roading ai “What Car?” Car of the Year Awards 2024. Al modello più rappresentativo di Jeep è stata riconosciuta la sua eccellente capacità di mantenere la reputazione del marchio nel fuoristrada, superando tutti i suoi rivali. “Mentre alcuni marchi perdono il loro pedigree con il passare del tempo, la Wrangler Rubicon dimostra che il fuoristrada è ancora il cuore di Jeep” – ha dichiarato Steve Huntingford, direttore di “What Car?” Magazine – “Nel nostro ultimo mega-test 4×4, la Rubicon si è dimostrata quasi inarrestabile, salendo, superando e attraversando gli ostacoli più difficili che abbiamo trovato con facilità e superando tutti i suoi rivali. E’ un fuoristrada che può davvero andare ovunque”.

Rivista automobilistica tra le più prestigiose del Regno Unito, “What Car?” Magazine è rinomato per le sue recensioni di auto tecnicamente ineccepibili e per il suo giornalismo automobilistico esemplare. Durante tutto l’anno, gli esperti di “What Car?” testano centinaia di auto, scegliendo i veicoli migliori in ogni categoria alla fine dei 12 mesi.

Wrangler Rubicon esprime l’eccellenza tecnica di Jeep nell’offorad, in termini di manovrabilità, articolazione, angoli caratteristici, altezza da terra, trazione, guado. Offre capacità fuoristradistiche ineguagliabili e racchiude in sè oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4×4. L’attuale Wrangler 4xe elettrificata è la più performante di sempre con le migliori prestazioni della categoria grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e di una sorprendente propulsione elettrica posteriore che eroga la coppia su richiesta. Utilizza un motore a benzina turbo da 2,0 litri, con una potenza totale di 380 CV e una coppia di 637 Nm, un cambio automatico a 8 rapporti, due motori elettrici e una batteria ad alto voltaggio, che garantisce un’autonomia completamente elettrica fino a 53 km nelle aree urbane e un consumo di carburante di 3,5 l/100 km. Oltre alle sue prestazioni in fuoristrada, Wrangler è pronta ad affrontare qualsiasi viaggio grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), al parabrezza Gorilla Glass e agli airbag a tendina. Il sistema di infotainment Uconnect assicura un viaggio confortevole e piacevole, in ogni condizione.

