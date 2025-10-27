Jeremy Pelt inaugura la nuova stagione dell’Alexanderplatz Jazz club

Roma, 27 ott. (askanews) – Dopo il grande successo della rassegna estiva Jazz and Image al Parco del Celio al Colosseo, riapre il 29 ottobre con il concerto del Jeremy Pelt Quintet l’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, inserito dai critici tra i 100 club di jazz più importanti al mondo.

Jeremy Pelt, in concerto con il suo quintetto (Jalen Baker vibrafono; Misha Mendelenko chitarra; Leighton McKinley-Harrell basso; Jared Spears batteria) anche giovedì 30, è considerato tra i migliori trombettisti della scena jazz contemporanea, acclamatissimo dal grande pubblico statunitense e votato “Rising Star” della tromba negli ultimi anni dalla prestigiosa testata Downbeat Magazine. Nella sua carriera si è esibito accanto a mostri sacri come Jimmy Heath, Frank Foster e Ravi Coltrane, fino a incidere con il grande Wayne Shorter e ha prestato il prezioso sound della sua tromba alla Roy Hargrove Big Band, alla Village Vanguard Orchestra e alla Duke Ellington Big Band.

Venerdì 31 ottobre è in programma Letizia Onorati con Paolo Di Sabatino Trio, che presenta il nuovo album dal titolo “Americas”. Sabato primo novembre, la cantante brasiliana Rosalia De Souza torna sul palco dell’Alexanderplatz, mentre domenica 2 novembre è di scena Stefano Rossini BR5 Brasilian Jazz Quintetto.

Nel corso della stagione si alterneranno sul palco dell’Alexanderplatz grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale: Sarah Jane Morris, Wayne Escoferry ,Joe Locke, Jimmy Greene, Guy Mintus, Alex Sipiagin, Jim Porto, Enrico Pieranunzi, Maurizio Giammarco, Giovanni Tommaso, Ada Montellanico, Pippo Matino col suo Bass Collective, Cinzia Tedesco, Riccardo Del Fra.