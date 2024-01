Juve-Frosinone 4-0, bianconeri in semifinale di Coppa Italia

TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus ad affrontare la Lazio nella semifinale di Coppa Italia 2023/2024. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri (alla panchina numero 400 in bianconero) ha superato il Frosinone per 4-0 nell’ultimo quarto di finale della competizione. Una vittoria che ha fatto il paio con il 2-1 con cui all’antivigilia di Natale la Juve aveva espugnato il Benito Stirpe nella 17esima giornata di Serie A. Per il Frosinone, che aveva vinto l’ultima gara il 19 dicembre scorso proprio in Coppa Italia a Napoli, è stata la quarta sconfitta di fila tra campionato e coppa. Gara sbloccata all’11’ quando dagli undici metri è stato Milik a spiazzare Cerofolini. Il rigore era stato fischiato qualche minuto prima dall’arbitro Sacchi per un fallo di Lirola su Miretti confermato poi dal consulto al Var. Milik assoluto protagonista anche sull’azione del raddoppio bianconero: l’attaccante polacco ha servito con un gran lancio dalla linea di metà campo McKennie, quindi con una grande corsa è andato sul lato destro dell’area piccola a ricevere il passaggio di ritorno dell’americano, ha stoppato il pallone di petto e con un controbalzo di sinistro ha messo la sfera in rete facendola passare sotto le gambe del portiere ospite.

Una Juventus assolutamente non sazia è rientrata in campo dal riposo con fare deciso e al 3′ ha trovato il terzo gol ancora con Milik: stavolta l’ex di Napoli e Marsiglia non ha dovuto far altro che spingere nella porta incustodita un pallone che Locatelli gli ha servito sul piatto d’argento, dopo averlo rubato su tocco sbagliato di Cerofolini a Mazzitelli, complice di essersi fatto anticipare senza andare incontro alla sfera. Al 16′ definitivo poker juventino con Yildiz che di destro al volo ha messo in rete una palla servita con il contagiri da McKennie, dopo che due minuti prima solo un fuorigioco aveva negato la quarta gioia personale a Milik. Juve in semifinale contro la Lazio, l’altra semifinale, invece, vedrà di fronte Fiorentina e Atalanta.

– foto Image –

(ITALPRESS).