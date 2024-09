Juve-Roma 0-0, Thiago Motta e De Rossi: “Risultato giusto”

Roma, 2 set. (askanews) – La Juventus rallenta contro la Roma. All’Allianz Stadium finisce in parità e senza gol. Uno zero a zero per lunghi tratti bloccato, con pochissimo spettacolo, pochi tiri e molto tatticismo. Thiago Motta resta primo in classifica, ma non più in solitaria e a punteggio pieno. Adesso i bianconeri condividono la vetta con Torino, Inter e Udinese, tutte a quota sette punti. Di positivo, per l’allenatore italo-brasiliano, c’è la conferma della solidità difensiva: terza gara su tre senza incassare reti. Un passo indietro, invece, a livello di esuberanza, coraggio e pericolosità. La Roma, dopo la sconfitta di Empoli, trova il secondo punto della stagione mostrando sacrificio e unita d’intenti. Primi punti lasciati per strada ma un pareggio, lo 0-0 interno con la Roma, che non dispiace a Thiago Motta: “Partita equilibrata, loro a tratti nel primo tempo ci hanno fatto abbassare tanto sulla loro fascia destra, nella ripresa abbiamo avuto più possesso palla, risultato giusto” dice a Sky. Daniele De Rossi aggiunge: Un buon punto di partenza”. “Per noi era importante fare una partita concreta e la squadra è rimasta compatta. In questo periodo pieno di pressioni era importante uscire da qui con qualche punto per poter lavorare con serenità. Ora è finito il mercato e sappiamo chi siamo. Quello che si è visto stasera è un buon punto di partenza, i ragazzi sono stati molto bravi. Non è stata una partita bellissima e potevamo fare meglio con la palla ma di fronte avevamo un avversario molto forte: nel secondo tempo sono entrati giocatori incredibili”. Poche occasioni, praticamente nemmeno un tiro in porta, con gli attaccanti che si sono visti pochissimo: Dovbyk in particolare non ha brillato, ma De Rossi spiega il motivo e lo “difende”: “La verità è che Dovbyk fa paura a tutti quanti. Motta gli ha messo addosso due difensori molto fisici per tutta la partita. Ha lottato con la squadra e adesso arriverano anche tanti gol”.