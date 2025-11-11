X
Juventus, Damien Comolli nominato amministratore delegato

11 Novembre 2025

Askanews
Milano, 11 nov. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione
della Juventus ha nominato Damien Comolli Amministratore
Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di
Direttore Generale, “conferendogli poteri di amministrazione
sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”. Lo si
legge in una nota. Il board, riunito sotto la presidenza di
Gianluca Ferrero, ha istituito i Comitati endoconsiliari. Invece, il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una successiva riunione ogni deliberazione in merito ai compensi da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche.

