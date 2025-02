Juventus, Douglas Luis infortunato: out fino a fine marzo

Roma, 25 feb. (askanews) – Prosegue l’emergenza in casa Juventus. Douglas Luiz, sottoposto a esami diagnostici presso il JMedical dopo il fastidio muscolare accusato nel corso della gara contro il Cagliari si è aggiunto ai tanti giocatori già ai box. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, che costringerà il brasiliano a un nuovo stop. Probabile un rientro dopo la sosta per le nazionali (17-25 marzo), quindi non prima di fine marzo.