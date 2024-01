Kate, la principessa del Galles, ha lasciato la London Clinic ed è tornata a casa

Roma, 29 gen. (askanews) – Kate Middleton, principessa del Galles, ha lasciato oggi l’ospedale quasi due settimane dopo aver subito un intervento chirurgico all’addome.

Un comunicato di Kensington Palace informa che la principessa è tornata nella sua casa di Windsor e che sta “facendo buoni progressi”. Kate ha lasciato la London Clinic senza alcuna apparizione pubblica.

L’esatta natura dell’intervento non è stata rivelata, ma la principessa avrà bisogno di mesi di recupero. La futura regina ha trascorso 13 notti in ospedale dopo l’operazione e non dovrebbe tornare ai suoi impegni ufficiali fino a dopo Pasqua.

Kensington Palace riferisce inoltre che il principe e la principessa del Galles inviano un “enorme ringraziamento” al team della London Clinic e per gli “auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo”.

Kate, 42 anni appena compiuti, era ricoverata nello stesso ospedale privato del re Carlo III che le ha fatto visita prima di sottoporsi a un intervento per un ingrossamento benigno della prostata venerdì scorso. Il sovrano per il momento resta ancora in clinica.