Kim Jong Un andrà in Cina per celebrazioni Vittoria

Roma, 28 ago. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un si recherà in Cina per partecipare alle celebrazioni dell’80mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, su invito del presidente cinese Xi Jinping, in un rarissimo viaggio all’estero del numero uno di Pyongyang. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA.

Pechino sarà teatro il 3 settembre di celebrazioni, tra le quali una parata militare, per commemorare la vittoria nella lotta contro il Giappone del 1945. La Repubblica popolare s’attende la presenza di 26 leader internazionali in occasione delle celebrazioni.

Kim “visiterà presto la Repubblica popolare cinese su invito di Xi Jinping per partecipare alle celebrazioni dell’80mo anniversario della vittoria della Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e della Guerra mondiale antifascista”, ha reso noto la KCNA.

Parallelamente, Hong Lei, viceministro degli Esteri cinese, ha annunciato che Kim assisterà alla parata militare del 3 settembre, elencandolo tra i leader di 26 Paesi stranieri attesi all’evento su invito di Xi.

Tra gli ospiti figurano il presidente russo Vladimir Putin, il presidente dell’Assemblea nazionale sudcoreana Woo Won-shik, oltre a leader di Vietnam, Indonesia e Iran, secondo quanto riportato dai media cinesi.

Il raro viaggio di Kim avviene mentre Corea del Nord e Cina mostrano segnali di voler ristabilire relazioni bilaterali in freddo dall’allineamento di Pyongyang con Mosca, dopo l’invio di truppe nordcoreane a sostegno della guerra russa in Ucraina.

Dall’ascesa al potere nel 2011, Kim ha visitato la Cina quattro volte: la prima nel 2018 e l’ultima nel 2019. In tutte queste occasioni ha incontrato Xi, con il quale i rapporti sono notoriamente poco calorosi.