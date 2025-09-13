X
Kirk, Meloni: ci accusa di diffondere odio chi festeggia suo omicido

13 Settembre 2025

Askanews
Roma, 13 set. (askanews) – “Io vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata ingiustamente di diffondere odio dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l’omicidio premeditato intenzionale a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni (Charlie Kirk, ndr) che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla Festa nazionale dell’Udc a Roma

