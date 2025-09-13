Kirk, Schlein: Meloni irresponsabile, alimenta clima incandescente

Roma, 13 set. (askanews) – “Un atteggiamento irresponsabile”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite alla festa del Fatto, ha definito le parole di Giorgia Meloni. “Sono stata la prima – ha ricordato Schlein – a dire che la brutale uccisione di Kirk è drammatica e scioccante e che la violenza politica non può trovare spazio. Ma subito qualcuno a destra e dal Partito di Meloni ci ha accusato di silenzio e complicità”.

La segretaria Dem ha definito “inaccettabili le parole di Ciriani” E ha aggiunto: “Oggi ci ha messo il carico la premier che addossa alla sinistra le responsabilità di quanto accaduto. Questo è un atteggiamento irresponsabile: alimentare un clima incandescente quando tutte le forze politiche avrebbero dovuto essere unite. sparare nel mucchio e cercare di addossare a tutti la responsabilità dell’accaduto è da irresponsabili”.

“Quando vengono disegnate le croci celtiche alla festa dell’unità di Varese non mi passa per la testa di accusare Meloni, quando mi svegliano le chiamate nel cuore della notte o ricevo messaggi con scritto ‘A noi’ non do la colpa a Meloni”, ha aggiunto.