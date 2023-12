La Carovana Solidale di Iveco porta la connettività a Piacabucuin

TORINO (ITALPRESS) – Iveco ha contribuito ancora una volta a migliorare la vita delle persone che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale in Brasile. Ogni dicembre, dal 2015, la Carovana Solidale di Iveco attraversa il Brasile per realizzare un progetto a beneficio di una comunità locale e quest’anno il tema è stato “Aprire le finestre per creare nuovi percorsi”. Il progetto sostiene i residenti di Piaçabuçu, nel nord-est del Brasile, una delle regioni più svantaggiate del Paese, con un accesso molto limitato a Internet. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la ONG “Olha o Chico”, trasforma uno spazio pubblico in un vero e proprio laboratorio di conoscenza. L’attività della Carovana Solidale faciliterà infatti lo sviluppo di competenze digitali tra i giovani e gli anziani del luogo, aiutandoli nelle attività quotidiane e fornendo accesso a corsi di sviluppo professionale.

Un’attività che va ben oltre il trasporto di merci e, contribuendo a realizzare i sogni di migliaia di persone che miglioreranno la loro conoscenza e la loro vita, plasma il futuro di un’intera comunità.

Il progetto Carovana Solidale è in linea con la strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) di Iveco Group e la sua volontà di sostenere la popolazione locale nelle aree in cui opera il Gruppo.

