La fiamma olimpica in piazza Duomo a Milano, acceso il braciere

Milano, 5 feb. (askanews) – Il braciere olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è stato acceso in piazza Duomo dopo un lungo percorso della fiamma attraverso la città, e dopo 60 giorni di tour in tutt’Italia. Ultimi tedofori sono state le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta e Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala di Milano. In piazza, anche sotto la pioggia, migliaia di persone ad aspettare uno dei momenti simbolo delle Olimpiadi italiane.