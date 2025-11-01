X
La Fiorentina e Daniele Pradè si separano, il comunicato ufficiale

| 1 Novembre 2025 12:35 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
FIRENZE (ITALPRESS) – Daniele Pradè e la Fiorentina si separano. È la stessa società viola a comunicare in una nota, “di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il direttore sportivo Daniele Pradè. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”. “A Daniele – le parole di Commisso e sua moglie Catherineauguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

