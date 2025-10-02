La Fiorentina torna a sorridere, Sigma Olomouc sconfitto 2-0

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina inizia con un successo la propria avventura nella fase a gironi di Conference League battendo non senza fatica il Sigma Olomouc grazie alle reti di Piccoli e Ndour. I toscani portano a casa i tre punti, vedono sbloccarsi anche uno dei propri attaccanti, ma registrano una gara ancora al di sotto delle potenzialità.

Il match in campionato con la Roma servirà per avere anche qualche certezza maggiore. L’inizio gara è il preludio di cio’ che si vedrà per larghi tratti di partita visto che è molto difficile per i padroni di casa che collezionano una serie di errori, ed appaiono fortemente imprecisi. A farne le spese è Fagioli, costretto ad un fallo tattico dopo un disimpegno clamorosamente errato sulla linea di Mandragora. La squadra ceca per poco non ne approfitta di questa fase quando al 18′ su conclusione di Kostadinov serve un super intervento di De Gea per evitare che i gigliati vadano sotto. Paga la scelta di Pioli di schierare Ndour come mezz’ala offensiva, con il classe 2003 che al 27′ serve un assist al bacio di Piccoli che segna al suo esordio europeo assoluto. La Fiorentina si sblocca e per poco non raddoppia già al 33′ quando Ranieri centra una traversa, poi Dodo segna ma lo fa in fuorigioco.

I viola soffrono sulla linea mediana una presenza di molti uomini del Sigma Olomouc che fanno densità ma producono meno del previsto. Nella ripresa l’errore che commettono Ranieri e compagni è di riprendere dalla fase iniziale del primo tempo, con una lunga serie di svagatezze e disattenzioni: con su una di queste, ad opera di Dzeko, Kostadinov scalda ancora i guantoni a De Gea. Pioli allora decide di mettere forze fresche, prima con la coppia Fazzini-Parisi, poi con Gudmundsson e Fortini. I viola palesano una condizione fisica ancora in ritardo, e col punteggio in bilico il Franchi trattiene il fiato. Per fortuna i cechi privi del proprio attaccante migliore, Vasulin, mostrano tutti i propri limiti. Il raddoppio di Ndour a tempo scaduto chiude definitivamente i conti e così la vittoria può essere messa in archivio ma non il tanto ancora da sistemare e risolvere.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 7; Pongracic 6.5 (40′ st Comuzzo sv), Pablo Mari 6, Ranieri 6; Dodo 5.5 (26′ st Fortini 6), Mandragora 5.5 (14’st Fazzini 6), Fagioli 5.5, Ndour 6.5, Gosens 5.5 (14′ st Parisi 6); Dzeko 5.5 (26′ st Gudmundsson 5.5), Piccoli 6.5. In panchina: Lezzerini, Martinelli, Viti, Kouadio, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Richardson. Allenatore: Pioli 6

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny 6.5; Slavicek 6, Sylla 5.5, Kral 6, Slama 6; Beran 6, Kostadinov 6.5 (26’st Breite 6); Ghali 5.5, Tkac 5 (1’st Langer 6), Dolznikov 5.5 (18’st Michez sv, 32’st Sip sv); Mikulenka 5.5 (18′ st Tijani 6). In panchina: Hruska, Huk, Hadas, Dumitrescu, Navratil, Maly, Langer, Janosek. Allenatore: Janotka 5.5

ARBITRO: Badstubner (Germania) 6

RETI: 27′ pt Piccoli, 50′ st Ndour.

NOTE: serata fredda, terreno in ottime condizioni.

Spettatori: 8149.

Incasso lordo 166271 euro (comprensivo di rateo mini abbonamenti).

Ammoniti: Fagioli, Ndour, Kostadinov.

Angoli 8-0 per la Fiorentina.

Recupero 2′; 5′.

