“La Forza del destino”, la prima della Scala in esclusiva 4k su Tivusat

ROMA (ITALPRESS) – Immagini 4 volte più nitide dell’alta definizione e una ricchezza di dettagli unica. Questa la qualità con cui si potrà seguire la diretta televisiva dell’opera di Giuseppe Verdi “La Forza del destino” – diretta dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato – al canale Rai4k della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat, alle ore 18 del 7 dicembre. La “Forza del destino” fu presentata per la prima volta nel 1862 a San Pietroburgo, per poi essere rimaneggiata e approdare in versione definitiva alla Scala nel 1869.

Basata su un dramma spagnolo di A’ngel de Saavedra, è incentrata su un destino inesorabile che travolge i protagonisti. L’opera in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, inizia con la storia d’amore tra Leonora e Don Alvaro, un giovane di origini nobili e sconosciute. Quando Don Alvaro accidentalmente uccide il padre di Leonora, il Marchese di Calatrava, mentre cerca di fuggire con lei, si scatena una serie di eventi tragici. Don Carlo, fratello di Leonora, giura vendetta contro Don Alvaro per la morte del padre. Nel corso dell’opera, Don Alvaro e Don Carlo si incontrano e si scontrano ripetutamente Alla fine, il destino inesorabile si compie: Don Carlo scopre il nascondiglio di Leonora e, durante il duello con Don Alvaro, viene ferito mortalmente. Leonora viene anch’essa ferita e muore tra le braccia di Don Alvaro, che disperato invoca la pace eterna.

– foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).