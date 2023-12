La Lega celebra Salvini: 10 anni segretario, innumerevoli battaglie

Roma, 15 dic. (askanews) – “DIECI ANNI da Segretario Federale della Lega. Innumerevoli battaglie, tante vittorie, tenacia da vendere e una regola che ci ha sempre accompagnati: mai mollare. Leader, Capitano, Ministro, Vicepremier, Senatore, Amico: semplicemente, GRAZIE MATTEO!”. In un post sul profilo Instagram ufficiale del partito, la Lega celebra così Matteo Salvini, in carica come segretario federale dal 15 dicembre 2013.