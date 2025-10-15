La Mercedes conferma Russell e Antonelli per il 2026, Wolff: “Entusiasti di continuare insieme”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – George Russell e Kimi Antonelli saranno i due piloti della Mercedes anche nel 2026. Lo annuncia in una nota la scuderia tedesca. “George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e siamo entusiasti di continuare il nostro percorso insieme – le parole del team principal Toto Wolff – La loro conferma era solo una questione di “quando”, non “se”. Volevamo prenderci il tempo necessario per gestire le trattative nel modo giusto, assicurandoci che tutte le parti fossero soddisfatte. Sono felice che ci siamo riusciti”.

Entrambi cresciuti nel vivaio Mercedes, Russell, 27 anni, sarà all’ottava stagione in F1 e la quinta con la Mercedes, per Antonelli, 19 anni, sarà invece il secondo anno con la monoposto tedesca. “George e Kimi formano un binomio solido e motivato. Ora il nostro focus è sulle ultime sei gare della stagione, mentre lottiamo per il secondo posto nel campionato Costruttori e guardiamo al 2026, che segnerà l’inizio di una nuova era in F1”, ha aggiunto ancora Wolff. Russell, arrivato nel 2019 nel circus con la Williams, in Mercedes ha già collezionato 5 vittorie e si dice “davvero orgoglioso di continuare questo viaggio insieme”.

“Sono super entusiasta di continuare con questo team – ha detto invece Antonelli, diventato uno dei più giovani piloti in F1 a salire sul podio – Ho imparato moltissimo in questa mia prima stagione in F1, sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Tutto ciò mi ha reso più forte, come pilota e come compagno di squadra. Voglio ringraziare Toto e tutti a Brackley e Brixworth per il loro continuo supporto e la fiducia che hanno riposto in me. Ora il nostro obiettivo è chiudere al meglio questa stagione e assicurarci il secondo posto nel campionato Costruttori, prima di concentrarci pienamente sul 2026. Ci sono ancora sei gare davanti a noi e daremo tutto fino all’ultimo”.

