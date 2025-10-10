La mobilità elettrica di BYD approda a “Che Tempo Che Fa”

MILANO (ITALPRESS) – BYD è protagonista della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio in onda ogni domenica dalle 19.30 su Nove e in streaming su Discovery+.

Nel corso delle dodici puntate autunnali, Filippa Lagerbàck sarà a bordo delle auto BYD. Saranno protagonisti i modelli BYD Atto 2, BYD Seal U DM-i e BYD Dolphin Surf, la compatta elettrica che ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP, confermandosi tra le auto più sicure della sua categoria e tra le tre elettriche più vendute in Italia a settembre 2025.

Con dimensioni ideali per l’ambiente urbano – 3.990 mm di lunghezza, 1.720 mm di larghezza e 1.590 mm di altezza – e un design sportivo e giovanile, la Dolphin Surf unisce accessibilità, tecnologia e un abitacolo sorprendentemente spazioso. Grazie al telaio e-Platform 3.0, offre spazio interno e capacità del bagagliaio paragonabili a vetture di classe superiore, risultando una soluzione ideale per professionisti e piccole famiglie. Già premiata come World Urban Car of the Year, la DOLPHIN SURF rappresenta un’alternativa concreta per chi cerca un’auto elettrica pratica, sicura e dall’anima dinamica. E’ l’ottava vettura completamente elettrica lanciata da BYD in Europa in meno di tre anni, testimonianza del rapido sviluppo del marchio nel continente.

La collaborazione con Che Tempo Che Fa colloca BYD all’interno di un contesto televisivo di grande autorevolezza, consentendo al marchio di presentare direttamente al pubblico la propria visione della mobilità elettrica. Si tratta di un’opportunità per raccontare un approccio concreto e accessibile, basato su innovazione tecnologica e soluzioni pratiche per la vita quotidiana. Grazie a questa presenza, BYD conferma la volontà di rendere l’elettrico una scelta naturale e sostenibile, capace di combinare sicurezza, affidabilità e performance. In questo percorso, la Dolphin Surf rappresenta l’espressione più tangibile della filosofia del brand: un veicolo compatto, efficiente e progettato per rispondere alle esigenze moderne senza rinunciare alla sostenibilità. Non è solo un’auto, ma un’anticipazione del modo in cui BYD immagina la mobilità di domani.

foto: ufficio stampa BYD Italia

