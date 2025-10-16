La nuova Mazda6e ottiene le cinque stelle Euro NCAP

ROMA (ITALPRESS) – La Nuova Mazda6e ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei recenti test condotti da Euro NCAP. Nelle due categorie relative alla protezione degli occupanti adulti e dei bambini, il nuovo modello 100% elettrico di casa Mazda ha ottenuto un eccellente punteggio del 93%. La Nuova Mazda6e ha inoltre ricevuto una valutazione del 74% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e del 77% per i suoi sistemi di assistenza alla sicurezza. Il punteggio del 93% nella protezione degli occupanti adulti include il massimo dei punti ottenuti nel test di impatto laterale contro barriera e una protezione buona o adeguata a tutte le aree critiche del corpo nel più severo test di impatto laterale contro palo.

L’airbag centrale, progettato per ridurre il rischio di lesioni tra conducente e passeggero anteriore in caso di impatto laterale, ha fornito una buona protezione a entrambi. I poggiatesta dei sedili anteriori e posteriori hanno offerto un’eccellente protezione contro il colpo di frusta in caso di tamponamento. Nella categoria Sicurezza bambini, la nuova hatchback cinque porte di Mazda ha ottenuto anch’essa un punteggio complessivo del 93%, raggiungendo il massimo nei test di impatto frontale e laterale basati su manichini che simulano bambini di sei e dieci anni. Il controllo dell’installazione dei seggiolini per bambini (CRS Installation Check) ha ottenuto il punteggio massimo, mentre il Sistema di monitoraggio degli occupanti, che avvisa il conducente in caso di bambini lasciati incustoditi a bordo, è stato positivamente valutato.

Nella categoria utenti vulnerabili della strada, la Nuova Mazda6e ha garantito una protezione per i pedoni da buona a adeguata. Il sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB) e il Lane Support System hanno ottenuto il punteggio massimo nella protezione dei motociclisti. L’auto ha ottenuto buoni risultati anche nella protezione dei ciclisti grazie al sistema AEB e agli avvisi di apertura delle porte per tutti gli sportelli laterali, raggiungendo così un punteggio complessivo del 74% in questa categoria. La gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) della Mazda6e ha contribuito a un solido 77% nella valutazione Safety Assist. Il sistema AEB ha reagito efficacemente agli altri veicoli; il monitoraggio dello stato del conducente ha dell’auto, faticamento e distrazione; il sistema di mantenimento della corsia ha corretto dolcemente la traiettoria dell’auto; e il sistema di assistenza alla velocità ha riconosciuto i limiti locali. A contribuire ulteriormente alla sicurezza di guida della Mazda6e sono anche il baricentro basso, la distribuzione dei pesi ideale 47:53, e le eccellenti dinamiche di guida. Il cockpit orientato al conducente e l’interfaccia uomo-macchina (HMI) avanzata aiutano a mantenere alta la concentrazione.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).