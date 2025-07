La nuova Mercedes CLA Shooting Brake con tecnologia EQ

ROMA (ITALPRESS) – A poche settimane dal debutto della nuova CLA, Mercedes-Benz presenta il secondo modello di questa nuova famiglia di vetture. La nuova CLA Shooting Brake è la prima Mercedes-Benz elettrica disponibile in versione station wagon. Unisce l’eleganza, la sportività e l’intelligenza della CLA con un’ampia capacità di carico e una spiccata versatilità degli interni.

Che si tratti della spesa del fine settimana, di una vacanza con tutta la famiglia o di un weekend con gli amici, offre spazio per tutto ciò che serve. Il bagagliaio ha una capacità che va da 455 a 1.290 litri. Il frunk anteriore illuminato offre ulteriori 101 litri. Tavole da surf o biciclette si trasportano facilmente sul tetto grazie alle barre portatutto di serie, con una portata di 75 chilogrammi. Anche una moto d’acqua o due motociclette possono essere trainate senza problemi: la capacità di traino frenato arriva fino a 1.800 chilogrammi.

Con un’autonomia WLTP fino a 761 chilometri garantisce un’eccellente idoneità all’uso quotidiano e ai viaggi. La ricarica per ulteriori 310 chilometri (WLTP) richiede solo 10 minuti. Il lancio sul mercato europeo della CLA Shooting Brake con tecnologia EQ è previsto per marzo 2026.

La nuovissima CLA Shooting Brake è identica alla CLA Berlina fino al montante B. Ciò significa una linea del tetto bassa, un design sportivo a ‘shark nose’ e il pannello frontale illuminato da 142 stelle led. Il grande tetto panoramico stabilisce un nuovo standard nel segmento. Crea una sensazione di spazio eccezionalmente ampia. Per assicurare la protezione dai raggi solari, è realizzato in vetro stratificato di sicurezza con rivestimento interno a bassa emissività (LowE) e riflettente agli infrarossi. Questo riduce il riscaldamento dell’abitacolo in estate. In inverno, il rivestimento LowE riduce la dispersione termica riflettendo il calore interno.

Il tetto più lungo con una linea che scende dolcemente verso il posteriore offre maggiore altezza per la testa nella seconda fila rispetto alla CLA (+26 mm). Anche l’accesso al posteriore è più comodo grazie alle aperture delle porte più ampie. Rispetto al modello precedente, la nuova CLA Shooting Brake offre più spazio per la testa in tutti e cinque i posti grazie alla linea del tetto più alta. È più lunga di 35 mm (4.723 mm) e più alta di 27 mm (1.469 mm) rispetto al modello precedente. Il passo è aumentato di 61 mm, raggiungendo i 2.790 mm. I sedili sono abbattibili di serie con configurazione 40:20:40. Questo consente di aumentare il volume del bagagliaio fino a 1.290 litri. Insieme al frunk da 101 litri sotto il cofano, la nuova CLA Shooting Brake offre una capacità di carico superiore rispetto al modello precedente.

