La presidente del Parlamento europeo Metsola a Roma il 3 e 4 novembre

Roma, 31 ott. (askanews) – La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma lunedì 3 e martedì 4 novembre. Al centro della visita una serie di incontri istituzionali con il sindaco della capitale ed ex eurodeputato Roberto Gualtieri e con i vertici di Coldiretti e Confagricoltura. Lo rende noto il Parlamento europeo in un comunicato.

Gli incontri con gli stakeholder del settore agricolo avvengono mentre in Europa entra nel vivo sia il dibattito sulla riforma della Politica agricola comune, PAC, che i negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2028-2034.

La presidente parteciperà, inoltre, all’evento organizzato da Formiche, gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale, lunedì 3 novembre e interverrà, assieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit il 4 mattina.

