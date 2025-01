La Roma si salva in extremis, finisce 2-2 a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Roma acciuffa all’ultimo respiro il 2-2 al Dall’Ara contro il Bologna: dopo il vantaggio giallorosso di Alexis Saelemaekers e la rimonta rossoblù firmata da Thijs Dallinga e Lewis Ferguson (su rigore), è Artem Dovbyk a siglare dagli undici metri, a recupero inoltrato, il definitivo pareggio. Dopo un’iniziale fase di studio, è la formazione di casa a ritagliarsi la prima occasione da rete all’11’ con una conclusione da posizione defilata di Dallinga, che viene deviata in calcio d’angolo da Svilar. Il ritmo della gara è buono, ma le chance da gol latitano da entrambe le parti. Al 31′ arriva la prima vera occasione per la Roma: sugli sviluppi di un corner Paredes, su suggerimento di Dybala, lascia partire un bel tiro che viene respinto da Skorupski; sulla ribattuta ci prova Dovbyk, ma il portiere polacco non si fa sorprendere. Gli uomini di Claudio Ranieri alzano il ritmo e quattro minuti dopo cercano di approfittare di un errore di Lucumì per colpire in contropiede con Dybala, che però calcia alto sopra la traversa. Nel finale di primo tempo Dominguez si rende pericoloso con una conclusione da buona posizione, ma centra solo l’esterno della rete. Nella ripresa la compagine giallorossa si affaccia nella metà campo avversaria andando al tiro con Konè ma la palla termina sul fondo. Il Bologna risponde alzando il proprio baricentro e pressando gli avversari ma ad andare in vantaggio sono i capitolini: al 58′ Konè serve sulla destra Saelemaekers, il quale realizza l’1-0 dal limite dell’area anche grazie a un errore di Skorupski. Neanche il tempo di festeggiare per la Roma e i rossoblù replicano immediatamente agguantando il pareggio al 61′ con Dallinga: gran contropiede innescato da Dominguez, che serve Ndoye, il quale a sua volta mette in mezzo per l’olandese che sigla il tap-in vincente. Qualche minuto dopo i ragazzi di Italiano conquistano anche un calcio di rigore per un fallo di mano di Konè: dagli undici metri si presenta Lewis Ferguson, che torna al gol e porta avanti i suoi. Gli emiliani, forti del vantaggio, provano a colpire in contropiede ma nè il neoentrato Orsolini nè Ferguson riescono a trovare il 3-1. La squadra giallorossa cerca così l’assalto finale e nel recupero Lucumì commette fallo di mano in area. Abisso, dopo una revisione al monitor su chiamata del Var, assegna il rigore agli uomini di Ranieri: Dovbyk, con estrema freddezza, firma il definitivo 2-2 al minuto 98.

