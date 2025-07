La Russa: da destra sempre rispetto per giudici, ma sia reciproco

Milano, 18 lug. (askanews) – “Posso vantare di far parte di un’area politica che ha rispetto per la magistratura, che non vuol dire che non si possa criticare ma che ha la capacità di capire che la divisione dei poteri è tale se c’è il rispetto reciproco. Semza il rispetto, reciproco naturalemnte, viene meno il sistema democratico”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante un evento al Palazzo Lombardia di Milano su Falcone e Borsellino e sui beni confiscati.

“Il rispetto per Falcone e Borsellino va esteso alla magistratura come istituzione, perché quando si critica un provvedimento o anche un magistrato, e può essere anche giusto farlo, non bisogna dimenticare chi ha dato la vita e chi si è prodigato per combattere la criminalità e chi lo fa ogni giorno silenziosamente. Questa è la visione della destra nei confronti della magistratura da sempre. A volte esagerando. Su Mani Pulite ad esempio – ha sottolineato La Russa – non eravamo in grado di vedere le storture e sentivamo solo la necessità di moralizzare un mondo politico che aveva bisogna di essere moralizzato. Falcone e Borsellino ci hanno dimostrato che la nostra visione non è sbagliata”.