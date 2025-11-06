X
<
>

La Russa: risultati Meloni stupiscono mondo, qualcuno finge non vedere

| 7 Novembre 2025 00:04 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 6 nov. (askanews) – “Non voglio entrare in polemica con la sinistra né fare il propagandista, ma è di tutta evidenza che i risultati che sta ottenendo Giorgia Meloni in Italia sono tali da far stupire il mondo. E c’è solo qualcuno che fa finta di non accorgersene”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento elettorale in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI