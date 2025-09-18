La Spagna torna al comando del Ranking Fifa, l’Italia rientra in top-10

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Spagna torna regina, l’Argentina campione del mondo scivola sul gradino più basso del podio, l’Italia torna nella top ten. Queste alcune delle tante e grandi novità che offre la nuova classifica per Nazionali della Fifa, redatta dopo un periodo di oltre 200 partite internazionali. I campioni d’Europa in carica tornano a guidare il ranking mondiale, 11 anni dopo l’ultima volta. Le furie rosse scavalcano l’Argentina campione del mondo, che era in vetta alla graduatoria mondiale dall’aprile 2023, ma che adesso scivola al terzo posto, superata anche dalla Francia che guadagna una posizione. Resta quarta l’Inghilterra, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo sale al quinto posto, scavalcando il Brasile di Carlo Ancelotti ora sesto. Non cambiano le classifiche di Olanda e Belgio, rispettivamente al settimo e ottavo posto, mentre guadagnano una posizione a testa e chiudono la top ten la Croazia e la Nazionale azzurra di Rino Gattuso, decima con 1710 punti. Paga dazio la Germania che perde tre posti e adesso è 12esima alle spalle del Marocco (11°).

Norvegia e Israele, che contendono la qualificazione mondiale agli azzurri, occupano rispettivamente il 31° (+2) e il 76° posto (+1). Tra le grandi protagoniste del nuovo ranking, la Slovacchia del ct italiano Francesco Calzona che guadagna 10 posizioni, portandosi al 42esimo posto. La prossima classifica verrà pubblicata il 23 ottobre. Queste le prime 10 posizioni: 1. Spagna 1875.37 (+1) 2. Francia 1870.92 (+1) 3. Argentina 1870.32 punti (-2) 4. Inghilterra 1820.44 (–) 5. Portogallo 1779.55 (+1) 6. Brasile 1761.6 (-1) 7. Olanda 1754.17 (–) 8. Belgio 1739.54 (–) 9. Croazia 1714.2 (+1) 10. ITALIA 1710.06 (+1)

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).