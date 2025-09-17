La Supercoppa Italiana 2025-2026 si giocherà in Arabia Saudita, finale il 22 dicembre

MILANO (ITALPRESS) – La 38 edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la Finale il 22 dicembre 2025.

I Club che si contenderanno la EA SPORTS FC Supercup saranno la società campione d’Italia 2024/2025 (Napoli), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 (Bologna), la seconda classificata in Campionato nella stagione 2024/2025 (Inter) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (Milan).

La prima Semifinale sarà Napoli – Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna – Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La finale tra le vincenti delle semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.

