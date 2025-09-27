La superstar Doja Cat esce col quinto album “Vie”

Milano, 27 set. (askanews) – È uscito “Vie” (Kemosabe Records/ RCA Records), il quinto e nuovo album della superstar vincitrice di un GRAMMY Award, Doja Cat. Disponibile anche il video del singolo “Gorgeous”, girato a New York City, è diretto da Bardia Zeinali (Justin Bieber / Sabrina Carpenter) e include la partecipazione, tra gli altri, di Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi, Imaan Hammam.

In merito all’album, Doja Cat ha commentato: “La parola in francese “Vie” (“vita”) è stata scelta per essere un gioco di parole, partendo dal fatto che questo è il mio quinto album. Volevo collegarlo al numero romano “cinque” che ho tatuato sulla clavicola. E il cinque nella numerologia rappresenta la curiosità, l’avventura e il cambiamento. Ho scelto Vie anche in riferimento a La Vie en Rose, ricollegandolo al tema dell’amore. In tutto questo album ho dato la mia interpretazione sulle diverse sfumature in una relazione, toccando i temi dell’amore, del sesso, del romanticismo, del dolore e della meraviglia. Queste canzoni possono essere riferite sia a una relazione con sé stessi, sia a una con gli altri. Sono molto legata alla parola Vie, perché senza vita non ci sarebbe l’amore e senza l’amore non ci sarebbe l’avventura. E questo è un album avventuroso, con omaggi e riferimenti agli anni ’80, ’70 e ’90, a cui ho voluto dare la mia personale reinterpretazione in chiave moderna”.

In occasione dell’uscita di “VIE”, Doja Cat ha nuovamente unito le forze con Amazon Music per lanciare una nuova collezione di merchandising ispirata all’album. La linea, dal forte richiamo anni ’80, comprende tra le altre cose t-shirts, felpe, un basco firmato, uno specchietto a forma di rosa, sciarpa in seta e una versione speciale per Amazon del vinile di Vie, con una copertina alternativa. La collezione è disponibile su Amazon.com/dojacat, app di Amazon Music, e su dojacat.com.

Il 1° ottobre, Doja Cat sarà co-host del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, e qualche giorno dopo, il 4 ottobre, farà invece il suo debutto come ospite musicale al Saturday Night Live, in occasione della premiere della 51esima stagione del programma.

Inoltre, Doja Cat ha annunciato il suo primo tour mondiale in Nuova Zelanda, Australia e Asia, il “Ma Vie World Tour”, che prenderà il via martedì 18 novembre ad Auckland presso la Spark Arena. Il tour toccherà città come Perth, Melbourne, Sydney, Manila, Tokyo e altre, per concludersi domenica 21 dicembre a Kaohsiung, presso la Kaohsiung Arena. L’annuncio segue il grande successo del suo tour del 2023, “The Scarlet Tour”.