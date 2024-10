Lagarde: l’Europa deve imparare a restare in piedi e a resistere

Roma, 16 ott. (askanews) – Nel mondo incerto di oggi, l’Europa deve imparare a “restare in piedi e resistere”. E può farlo guardando alla Slovenia come esempio di come si possano superare le sfide che si presentano. Innanzitutto, bisogna “lavorare duramente per gettare le basi del successo. E poi, come nelle canzoni tradizionali di Vlado Kreslin, ‘tutto è possibile'”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento a Lubiana, alla cena di gala organizzata dalla Banca slovena in occasione della trasferta del Consiglio direttivo.

Secondo Lagarde “l’incertezza può creare opportunità”. E per l’Europa “il percorso di rinnovamento è inevitabilmente collegato con le nuove tecnologie, soprattutto la digitalizzazione”. Tuttavia queste ultime possono portare a ricadute disomogenee sui mercati del lavoro.

“Molti in Europa sono preoccupati per le sfide di fronte a noi, come gli effetti dell’intelligenza artificiale sull’inclusione sociale. Ma dovremmo prendere esempio dalla Slovenia per ispirarci. Con l’approccio giusto – ha sostenuto – possiamo andare avanti e diventare più avanzati tecnologicamente assicurando il tempo stesso che tutti ne traggono benefici”.

L’incontro avviene a Lubiana per una delle riunioni che periodicamente portano i banchieri centrali dell’eurozona a rotazione nei paesi che utilizzano la valuta condivisa. Le decisioni di politica monetaria verranno comunicate alle 14 e 15 di domani, mezz’ora dopo la presidente terrà la consueta conferenza stampa esplicativa.

L’attesa prevalente è che a seguito dei nuovi cali dell’inflazione e del contestuale indebolimento dell’economia, l’istituzione decida un ulteriore taglio ai tassi di interesse, da 25 punti base (0,25 punti percentuali), che sarebbe il terzo da quando, lo scorso giugno, ha iniziato a ridurre la restrizione monetaria. (fonte immagine: ECB 2024).