Lamborghini svela la versione di Urus SE ispirata a Miami

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione di un evento privato a Miami Beach, Automobili Lamborghini ha presentato una speciale Urus SE 1 Ad Personam ispirata alla vivace e variopinta cultura di Miami. Il design di questa Urus SE sportiva, è stato realizzato grazie alla visione artistica del Centro Stile Lamborghini e alla direzione del team di personalizzazione Ad Personam. Urus SE, presentata a inizio anno a Pechino, è la prima versione PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) del super SUV Lamborghini record di vendite, a vantare un gruppo propulsore ibrido da 800 CV.

I dettagli di Urus SE, che hanno richiesto 230 ore extra tra verniciatura e collaudo rispetto al normale processo industriale, ispirati a Miami testimoniano la quasi infinita gamma di opzioni di personalizzazione che i clienti hanno a disposizione per esaltare il carattere straordinario della loro vettura attraverso il programma Ad Personam.

“Con questa vera e propria opera d’arte, abbiamo creato la livrea più sofisticata che si sia mai vista su Urus, ispirando i nostri clienti con una grafica che esalta le eccezionali proporzioni e l’iconico design di questo modello. Abbiamo ricreato la visione perfetta per esprimere la cultura e vivace di Miami, oltre che la sua unicità”, sottolinea Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini.

L’esterno di questa Urus SE è stato progettato con accenti Blu Glauco a contrasto con una combinazione di grigi e nero per una livrea che rende omaggio al mix di cultura, stile e tendenza artistica della città. Lo splitter anteriore in Nero Noctis è decorato da un dettaglio Blu Glauco e le calotte degli specchi bicolore in Grigio Telesto mostrano un’elegante linea Blu Glauco, stessa tonalità ripresa per gli accenti di colore del diffusore posteriore Nero Noctis. I lussuosi interni di Urus SE sono rivestiti in pelle unicolore e ospitano battitacco dedicati e una plancia commemorativa che riporta la scritta “MIAMI” sulla fibra di carbonio lucida.

All’esclusiva presentazione erano presenti Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer, Mitja Borkert, Design Director, Rouven Mohr, Chief Technical Officer, e Andrea Baldi, Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini America.

“Siamo sempre lieti di portare vera innovazione e arte a Miami, specialmente in questo momento in cui la città si popola di creativi, designer e artisti da cui trarre ispirazione – ha sottolineato Winkelmann -. La richiesta di vetture Lamborghini ha raggiunto il picco e sono molto fiero di questa speciale Urus SE che mostra le infinite possibilità di personalizzazione del nostro programma Ad Personam”.

Gli ospiti presenti all’evento hanno avuto anche la possibilità di ammirare la nuova Lamborghini Temerario 2 dotata di un gruppo propulsore ibrido biturbo V8 che ridefinisce performance, piacere di guida e comfort. Erede della leggendaria Huracàn, Temerario ha una potenza totale di 920 CV e può raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h (0-62 mph) in soli 2,7 secondi.

“L’evento di Miami – conclude la nota – cade in un momento particolarmente proficuo a poca distanza dall’annuncio con cui Automobili Lamborghini ha reso note le sue vendite record per i primi tre trimestri del 2024, dopo l’introduzione di tre nuove vetture in soli 18 mesi. Le consegne nel mondo sono salite dell’8,6% (8.411 unità) nel 2024, rispetto allo stesso periodo di 9 mesi del 2023. La gamma di modelli Lamborghini ha dunque raggiunto il traguardo della totale ibridizzazione, gettando solide basi per il futuro del brand. Automobili Lamborghini si impegna a perseguire le proiezioni positive per il 2025, sfruttando il momento di crescita raggiunto nel 2024. Questa visione è alimentata dagli obiettivi aziendali e supportata da investimenti costanti, che mirano al miglioramento dei prodotti e a garantire un progresso continuo”.

– foto screenshot video stampa Automobili Lamborghini –

(ITALPRESS).