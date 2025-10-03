Lancia al 23^ Rallylegend di San Marino

TORINO (ITALPRESS) – Fino al 5 ottobre, va in scena il Rallylegend nella Repubblica di San Marino, una quattro giorni dedicata alla “guida di traverso”, disciplina tra le più tecniche del Motorsport. A dare spettacolo oltre 200 equipaggi provenienti da 24 Paesi e alcuni grandi nomi legati al mondo del rally, tra cui Markku Alen, Stig Blomqvist, Tony Fassina e tanti altri.

Protagonista della manifestazione Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally e Ambassador del marchio Eberhard & Co., quest’ultimo Sponsor e Official Timekeeper dell’evento. Al loro fianco Lancia, il marchio più vincente nella storia del rally, con ben 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Si consolida così il legame tra Lancia, Eberhard & Co. e il famoso pilota italiano, accomunati da valori condivisi come passione, heritage e audacia. Sintesi perfetta di questo sodalizio storico la Lancia Rally 037 Gr. B. del 1983, con livrea personalizzata Totip ed Eberhard & Co., con cui Miki Biasion trionfò al Rally Costa Smeralda, segnando la sua consacrazione nel panorama dei rally europei. Proprio questa vettura sarà guidata dal campione italiano al Rallylegend, regalando un tributo unico alla tradizione rallistica di Lancia.

In mostra anche il nuovo orologio da collezione Lancia HF, l’esclusivo segnatempo nato dalla partnership tra il brand automobilistico e la Maison svizzera, che celebra il ritorno del leggendario logo HF e dell’inconfondibile elefantino rosso, simboli dell’anima più sportiva di Lancia. Un’eredità radicata nei trionfi dei rally internazionali che oggi rinasce in una veste attuale, fedele allo spirito originario ma proiettata verso nuove sfide con le grintose Ypsilon Rally4 HF, Ypsilon HF Racing e la nuovissima Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Sviluppate e messe a punto da Lancia, insieme a Miki Biasion, le vetture da gara riportano in auge il logo HF e l’elefantino rosso, due emblemi che per oltre sessant’anni hanno incarnato lo spirito sportivo più autentico del marchio italiano e che oggi tornano a far emozionare gli appassionati di tutto il mondo: sia quelli assiepati lungo i percorsi rallystici, sia coloro che si mettono al volante delle nuove versioni stradali HF elettrica da 280V e HF Line, provando quelle emozioni che solo una vettura Lancia sa trasmettere. Al Rallylegend è possibile ammirare un esemplare della Ypsilon HF Line, che sfoggia un carattere immediatamente riconoscibile. In particolare, il nuovo paraurti anteriore è scolpito attorno al logo HF e l’iconico Elefantino Rosso mentre i cerchi in lega da 17″ ne esaltano la sportività.

A bordo, l’ambiente è progettato per emozionare. I sedili specifici con cuciture arancioni a contrasto ripropongono la trama “a cannelloni”, tributo alle icone sportive del brand. Il volante sportivo in pelle traforata con logo HF regala sensazioni autentiche al tatto, mentre i rivestimenti dedicati dei pannelli porta e la plancia blu elettrico esprimono un’eleganza audace, ispirata al mondo delle competizioni in puro stile HF. Inoltre, l’esperienza digitale si evolve con la nuova grafica S.A.L.A. HF disponibile sul doppio schermo da 10.25″, che interpreta l’interfaccia del sistema infotainment in chiave sportiva, mentre i dettagli scuri e la pedaliera in alluminio completano un abitacolo pensato per chi vuole distinguersi, anche nella guida quotidiana. Oltre a S.A.L.A., la dotazione tecnologica di serie è ricca: keyless entry con sensore di prossimità, guida autonoma di livello 2, sistema di avviso di angolo cieco, rilevamento della stanchezza del conducente, telecamere e sensori di parcheggio anteriori e posteriori e selettore di guida.

Infine, i colori a disposizione sono tre: Bianco Quarzo, Arancio Lava e Nero Ardesia (le prime due tinte, a richiesta, possono essere abbinate al tetto nero). Disponibile con la motorizzazione ibrida di ultima generazione con cilindrata di 1.2 L da 110 CV (81 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri e cambio automatico, la nuova Ypsilon HF Line ridefinisce il concetto di sportività urbana, portando su strada una compatta dal DNA inconfondibile. Le prestazioni sono brillanti: 190 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 9,3 secondi. Il tutto con emissioni contenute a soli 105 g/km di CO2, nel ciclo WLTP, a dimostrazione di un equilibrio eccellente tra prestazioni e sostenibilità.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).