Lancia, nuova gamma Ypsilon più connessa e più efficiente

TORINO (ITALPRESS) – La nuova Gamma Ypsilon offre di serie alcune dotazioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana, migliorando sensibilmente il piacere di guida e il comfort a bordo e rendendola ancora più attuale e contemporanea.

La connettività della fashion city car si evolve infatti con la radio 7″ touchscreen, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. E’ dotata inoltre del nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. E, per la prima volta sul modello, debutta la telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio per una vera esperienza stress-free. La nuova Gamma Ypsilon è equipaggiata esclusivamente con la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio. Efficiente, compatta e accessibile, la nuova Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido, in base alle normative locali, tra cui libertà di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato, riduzione del costo del parcheggio nei centri cittadini e agevolazioni fiscali. Disponibile la nuova versione Gpl Ecochic, la vettura ideale per coloro che percorrono lunghi tragitti, ma non vogliono rinunciare all’eleganza Lancia. La motorizzazione GPL consente infatti di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente che corrisponde a quasi 700 euro l’anno su una percorrenza media di 15.000 km. Anche la palette colori riserva delle novità, a cominciare dalla nuova nuance di lancio, il Verde Rugiada, che rinvia alla natura e all’innovazione. Nuovo outfit pure per gli interni: nell’abitacolo risaltano, infatti, il nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, i raffinati accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, e il cluster strumenti rinnovato nella grafica. Allo stesso modo, sono nuovi i sedili con rivestimento con Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Anche la versione Silver si rinnova con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Il frontale più “giovanile” è completato dai DRL alogeni e lo spoiler nero, quest’ultimo di serie sull’intera gamma. Resta disponibile la serie speciale Alberta Ferretti. Per Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia, “dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi alle spalle, la nuova Gamma Ypsilon presenta oggi la nostra fashion city car più connessa di sempre, grazie alla tecnologia wireless, con più stile, grazie alla nuova livrea Verde Rugiada e la più efficiente, grazie al risparmio fino al 25% di carburante rispetto a un motore tradizionale”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Lancia-