L’Atalanta travolge il Lecce 4-1, doppietta di De Ketelaere

BERGAMO (ITALPRESS) – Prima vittoria per l’Atalanta di Ivan Juric: i bergamaschi vincono 4-1 nella sfida casalinga contro il Lecce. Decisiva la doppietta di De Ketelaere e le reti di Zalewski e Scalvini.

Cinque gli assenti in casa nerazzurra, tre i cambi rispetto alla trasferta di Parma, con Krstovic (ex di turno) all’esordio dal primo minuto. I pugliesi hanno schierato un 4-3-3 parecchio offensivo con Stulic supportato da Tete Morente e Sottil. Solita fase di studio in una prima mezz’ora bloccata, senza conclusioni verso lo specchio della porta. Il Lecce ci ha provato con lo stesso Stulic, ma il tiro dell’attaccante serbo è stato respinto in scivolata dalla difesa nerazzurra. La squadra di Juric ha faticato tanto, il Lecce ha invece retto senza soffrire troppo: è stato Giorgio Scalvini a rompere l’equilibrio, il difensore nerazzurro ha ribadito in rete, di testa, un calcio d’angolo battuto da Zalewski. La ripresa è iniziata con gli stessi 22 del primo tempo, dopo appena 6 minuti De Ketelaere, su sponda di Krstovic, ha trovato il piazzato per il 2-0. La seconda rete ha facilitato il compito dell’Atalanta, totalmente cambiata nella ripresa.

Qualche minuto più tardi Zalewski ha colpito la traversa su calcio di punizione, ma al 25′ della ripresa l’ex Roma è riuscito a trovare la sua prima rete in maglia nerazzurra dopo aver trovato il varco giusto causato dall’errore collettivo della difesa pugliese. Due le occasioni non sfruttate da Krstovic, al 29′ De Ketelaere ha firmato la doppietta sfruttando di fatto un controllo sbagliato di Siebert. Gli ospiti si sono aggrappati a N’dri, al 37′ il centrocampista giallorosso ha trovato un gran gol dalla distanza, nel finale è stata annullata una rete a Krstovic per una precedente posizione irregolare. Nel prossimo turno l’Atalanta sfiderà il Torino (fuori casa), il Lecce ospiterà il Cagliari.

L’UDINESE SBANCA PISA 0-1

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5, Hien 7, Scalvini 7; Bellanova 6.5, De Roon 7 (31’st Musah 6), Pasalic 6.5 (14’st Brescianini 6), Zalewski 7.5 (40’st Bernasconi sv); De Ketelaere 8 (30’st Samardzic 6), Sulemana 6 (30’st Maldini 6); Krstovic 6.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Camara, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Juric 7

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Kouassi 5 (26’st Veiga 5), Gaspar 5, Siebert 4.5 (34’st Tiago 5.5), Gallo 5; Coulibaly 5.5, Ramadani 5, Sala 5.5 (14’st N’dri 7); Morente 5.5, Stulic 6 (26’st Camarda 6), Sottil 5.5 (14’st Pierotti 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, Helgason, Banda, Kovac. Allenatore: Di Francesco 5

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6

RETI: 37’pt Scalvini, 6’st, 29’st De Ketelaere, 25’st Zalewski, 37’st N’dri.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 21.973

Angoli 8-2.

Recupero: 1′, 3′.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS)